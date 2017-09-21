Все больше иностранных туристов посещают Приморье

Источник: VLADNEWS

Как сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД Приморья, в 2017 году более чем на четверть увеличилось число иностранных граждан, въезжающих в Приморье с туристическим целями. На 11% выросла доля иностранных студентов, проходящих обучение в приморских вузах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, в 2017 году подразделениями по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел УМВД России по Приморскому краю на миграционный учет по месту пребывания поставлено 265 тыс. 847 иностранных граждан — на 18,4% больше чем в 2016 году за тот же период времени (224 тыс. 589). Из поставленных на учет 73,6% составляют иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы (196 тыс. 102).

Среди поставленных на миграционный учет по месту пребывания иностранных большинство въехали в Приморский край с туристическими целями — 126 тыс. 747 (47,68% от общего количества), на втором месте среди целей поездки — осуществление трудовой деятельности. На территории Приморья трудятся 79 тыс. 845 иностранных граждан (47,68% от общего числа прибывших).

В 2017 году число иностранных граждан, въезжающих в Приморье с туристическим целями, увеличилось на 26.53%.

Также значительно выросла доля иностранных граждан, въехавших с целью обучения — 5 тыс. 456 (на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Специалисты миграционной службы отмечают рост числа иностранных студентов из КНР, республики Корея, республики Узбекистан, который обусловлен возрастающей популярностью Дальневосточного федерального университета.