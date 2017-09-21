В Новосибирске закрыли для движения одну из центральных улиц
На ней будут проводить ремонтные работы.
На ней будут проводить ремонтные работы.
В Новосибирске с 20-го сентября и почти на три недели закрыли для транспорта улицу Ольги Жилиной. Транспортную артерию перекрыли на участке от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного.
«Это связано с проведением АО “СИБЭКО” аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома по адресу: ул. Ольги Жилиной, 108, — сообщает
Также в мэрии сообщают, что окончание ремонтных работ намечено на 7-ое октября 2017 года. Водителям советуют быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.