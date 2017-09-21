В Новосибирске закрыли для движения одну из центральных улиц

В Новосибирске с 20-го сентября и почти на три недели закрыли для транспорта улицу Ольги Жилиной. Транспортную артерию перекрыли на участке от улицы Достоевского до улицы Демьяна Бедного.

«Это связано с проведением АО “СИБЭКО” аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома по адресу: ул. Ольги Жилиной, 108, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. — Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования».