Потенциальных инвесторов строительства нового аэропорта выслушали в Иркутске

Руководитель проекта управляющей дирекции «Авиация» ООО «Компания «Базовый элемент» Игорь Шубейко представил презентацию видения компанией дальнейшего развития Иркутского авиационного транспортного узла. По словам Игоря Шубейко, цифра пассажиропотока в 3 млн человек в год практически недостижима, а следовательно и привлечение инвесторов на заявленный объём в 20 млрд рублей также будет затруднено. «Прогнозная нагрузка на иркутский аэропорт составит порядка двух миллионов человек в год, а это не такой крупный инвестпроект, в которых будут активно вкладываться», — сказал он. Представитель компании настаивал на необходимости вкладывать средства в модернизацию существующего аэропорта и постепенно, в течение десяти лет выходить на второй этап — строительство нового аэропорта. Инвестиции можно будет привлечь от непрофильных игроков, если старый аэропорт будет в собственности у основного управляющего.
Компания УК «Аэропорты регионов», которую представил Евгений Красиков, напротив, заявляла, что строительство нового аэропорта вполне возможная задача, опять же при условии использования старого аэропорта. В качестве примера они привели аэропорт Платов в Ростове-на-Дону и аэропорт «Центральный» в Саратове. Однако в первом случае строительство аэропорта простимулировала подготовка к проведению чемпионата мира, во втором случае речь шла только о строительстве нового терминала.
В нескольких пунктах конкурирующие стороны сошлись однозначно. Во-первых, необходим открытый и прозрачный конкурс для выбора инвестора с указанием даты проведения, поскольку требуется серьезная подготовка. Во-вторых, профильный инвестор (представитель авиабизнеса) должен быть один. Требуется четко обозначенная позиция заказчика (области) с конкретными определениями задач и возможностей.
Свои предложения инвесторы передадут в комитет в письменном виде. Председатель комитета ЗС Ольга Носенко обратилась к и.о. председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову с настоятельным предложением включить членов депутатского корпуса в рабочую группу по решению вопросов аэропорта. Тема также будет обсуждаться на заседании комитета, после чего конкретные предложения будут адресованы правительству Иркутской области.