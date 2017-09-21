Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Скончался Виктор Кременюк
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
05:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Потенциальных инвесторов строительства нового аэропорта выслушали в Иркутске

Предложения инвесторов, готовых вложиться строительство нового аэропорта в Иркутской области выслушали 20 сентября 2017 года на заседании рабочей группы комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель проекта управляющей дирекции «Авиация» ООО «Компания «Базовый элемент» Игорь Шубейко представил презентацию видения компанией дальнейшего развития Иркутского авиационного транспортного узла. По словам Игоря Шубейко, цифра пассажиропотока в 3 млн человек в год практически недостижима, а следовательно и привлечение инвесторов на заявленный объём в 20 млрд рублей также будет затруднено. «Прогнозная нагрузка на иркутский аэропорт составит порядка двух миллионов человек в год, а это не такой крупный инвестпроект, в которых будут активно вкладываться», — сказал он. Представитель компании настаивал на необходимости вкладывать средства в модернизацию существующего аэропорта и постепенно, в течение десяти лет выходить на второй этап — строительство нового аэропорта. Инвестиции можно будет привлечь от непрофильных игроков, если старый аэропорт будет в собственности у основного управляющего.

Компания УК «Аэропорты регионов», которую представил Евгений Красиков, напротив, заявляла, что строительство нового аэропорта вполне возможная задача, опять же при условии использования старого аэропорта. В качестве примера они привели аэропорт Платов в Ростове-на-Дону и аэропорт «Центральный» в Саратове. Однако в первом случае строительство аэропорта простимулировала подготовка к проведению чемпионата мира, во втором случае речь шла только о строительстве нового терминала.

В нескольких пунктах конкурирующие стороны сошлись однозначно. Во-первых, необходим открытый и прозрачный конкурс для выбора инвестора с указанием даты проведения, поскольку требуется серьезная подготовка. Во-вторых, профильный инвестор (представитель авиабизнеса) должен быть один. Требуется четко обозначенная позиция заказчика (области) с конкретными определениями задач и возможностей.

Свои предложения инвесторы передадут в комитет в письменном виде. Председатель комитета ЗС Ольга Носенко обратилась к и.о. председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову с настоятельным предложением включить членов депутатского корпуса в рабочую группу по решению вопросов аэропорта. Тема также будет обсуждаться на заседании комитета, после чего конкретные предложения будут адресованы правительству Иркутской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Лаврова в Совбезе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь