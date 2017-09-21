Потенциальных инвесторов строительства нового аэропорта выслушали в Иркутске

Руководитель проекта управляющей дирекции «Авиация» ООО «Компания «Базовый элемент» Игорь Шубейко представил презентацию видения компанией дальнейшего развития Иркутского авиационного транспортного узла. По словам Игоря Шубейко, цифра пассажиропотока в 3 млн человек в год практически недостижима, а следовательно и привлечение инвесторов на заявленный объём в 20 млрд рублей также будет затруднено. «Прогнозная нагрузка на иркутский аэропорт составит порядка двух миллионов человек в год, а это не такой крупный инвестпроект, в которых будут активно вкладываться», — сказал он. Представитель компании настаивал на необходимости вкладывать средства в модернизацию существующего аэропорта и постепенно, в течение десяти лет выходить на второй этап — строительство нового аэропорта. Инвестиции можно будет привлечь от непрофильных игроков, если старый аэропорт будет в собственности у основного управляющего.