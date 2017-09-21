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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Шушенская марка» планирует выпуск первой продукции в ноябре

Сейчас компания завершает оформление документов.

Источник: AP 2017

Компания «Шушенская марка» намерена открыть производство водки и другой алкогольной продукции уже в ноябре этого года. Сейчас собственник завода завершает оформление необходимых для работы документов. Об этом изданию «Ъ-Сибирь» рассказал глава Шушенского района Анатолий Керзик.

Планируется, что нужные лицензии будут получены в октябре. Керзик отметил, что владелец предприятия — новосибирская компания СТК — займется выпуском продукции под собственными торговыми марками.

«Сейчас компания разрабатывает две новых рецептуры», — уточнил глава района.

ООО «Шушенская марка» было крупнейшим производителем алкогольной продукции в Красноярском крае мощностью 720 тыс. декалитров в год. В июле 2013 года компания обанкротилась из-за просроченного долга перед Сбербанком в 30 млн рублей (общая сумма долгов — более 1,6 млрд рублей). В мае 2015 года владельцем имущественного комплекса завода стал кабмин края, выкупив его на торгах за 44,2 млн рублей. Прежнего собственника завода обвинили в крупном мошенничестве. Для полноценного запуска «Шушенской марки» требовалось около 350 млн рублей.

СТК зарегистрирована в Новосибирской области в 2011 году, основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее владелец Андрей Нестеров является также собственником новосибирского ООО «Уютный дом» (владеет компанией «Статус», управляющей томским заводом алкогольных напитков ОАО «Сибирь»). В 2016 году «Сибирь» возобновила выпуск алкоголя после трехлетнего перерыва.

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