«Шушенская марка» планирует выпуск первой продукции в ноябре
Сейчас компания завершает оформление документов.
Сейчас компания завершает оформление документов.
Компания «Шушенская марка» намерена открыть производство водки и другой алкогольной продукции уже в ноябре этого года. Сейчас собственник завода завершает оформление необходимых для работы документов. Об этом изданию «Ъ-Сибирь» рассказал глава Шушенского района Анатолий Керзик.
Планируется, что нужные лицензии будут получены в октябре. Керзик отметил, что владелец предприятия — новосибирская компания СТК — займется выпуском продукции под собственными торговыми марками.
«Сейчас компания разрабатывает две новых рецептуры», — уточнил глава района.
ООО «Шушенская марка» было крупнейшим производителем алкогольной продукции в Красноярском крае мощностью 720 тыс. декалитров в год. В июле 2013 года компания обанкротилась
СТК зарегистрирована в Новосибирской области в 2011 году, основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее владелец Андрей Нестеров является также собственником новосибирского ООО «Уютный дом» (владеет компанией «Статус», управляющей томским заводом алкогольных напитков ОАО «Сибирь»). В 2016 году «Сибирь» возобновила выпуск алкоголя после трехлетнего перерыва.