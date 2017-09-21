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09:37 (мск), источник: Om1.ru

В Омске выровняли улицу Ленина и расширили тротуары

Представитель компании-подрядчика «ИдеалСтрой» рассказал о проводимых и предстоящих работах на улице.

Источник: Om1.ru

В среду, 20 сентября, на пресс-конференции представителям СМИ рассказали о работах, проводимых на улице Ленина.

Заместитель генерального директора компании «ИдеалСтрой» Владислав Черников пояснил журналистам, что сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком.

Закрытие Юбилейного моста не помешает. С подрядчиком, которого выберет Департамент строительства на реконструкцию моста, компания проведет совещание по вопросу совмещения работ.

Вместе с тем, вероятность того, что часть работ перенесут на 2018 год, не исключена, если будет принято решение синхронизировать сдачу улицы с мостом. Перенос работ на следующий год также может быть связан с погодными условиями, в частности, это касается асфальтирования.

Владислав Черников рассказал о том, какие работы уже проведены и еще предстоят на улице Ленина. Так, за лето была выровнена кривая проезжая часть, выполнены основные подземные работы по сетям, расширены тротуары, которые адаптируют для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Сейчас заканчивают работы по облицовке тротуара, меняются опоры наружного освещения, чуть позже начнется устройство контактной сети для троллейбусов.

Ивы у Кадетского корпуса будут пересажены в связи с облицовкой тротуара. Для деревьев уже готовятся посадочные места. По заверению Владислава Чекусова, на улице Ленина будет проведено дополнительное озеленение, появится порядка 60 деревьев.

Ориентировочно все работы свернут в конце октября. Об этом будет объявлено дополнительно.

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