В Омской области впервые за три года повысят расходы на содержание чиновников

Правительство Омской области установило новые зарплаты депутатам, выборным должностным лицам, муниципальным служащим на 2018 год. Расходы на содержание чиновников выросли на 4%. Нормативы расходов на оплату труда остались прежними, сообщает портал «Омск здесь».

«Реализация проекта постановления позволит обеспечить регулирование правительством Омской области предельных объёмов средств местных бюджетов, направляемых на оплату труда и содержание органов местного самоуправления, а также повысить ответственность администраций муниципальных образований за эффективное расходование средств местных бюджетов», — цитируют омские издания министра финансов региона Вадима Чеченко.

Министр финансов объяснил, что не всем поселениям хватает собственных доходов, поэтому им предоставляются дотации на сбалансированность бюджета.

Чеченко считает, что нужно объединить городские поселения с районными. Такая практика есть в Нижнеомском и Калачинском районах. Он предложил распространить ее на остальные районы.