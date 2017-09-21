Из Уфы можно будет улететь в Дубай
Между городами возобновят прямое авиасообщение.
Между городами возобновят прямое авиасообщение.
Из Уфы вновь появятся прямые рейсы в Дубай (ОАЭ). Первый вылет запланирован на 31 октября. Жители Башкирии смогут летать в ОАЭ по вторникам, четвергам и субботам, время вылета — 17.05, а прибытия — 21.00. Вылет из аэропорта в Дубаи в те же дни недели в 9.55, а прибытие в башкирскую столицу — в 15.55.
— Мы летали в Уфу раньше, но приостановили этот рейс пару лет назад, когда было падение пассажиропотока, объяснил порталу UfaTime.ru Джейхун Эфенди, старший президент