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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Уфы можно будет улететь в Дубай

Между городами возобновят прямое авиасообщение.

Из Уфы вновь появятся прямые рейсы в Дубай (ОАЭ). Первый вылет запланирован на 31 октября. Жители Башкирии смогут летать в ОАЭ по вторникам, четвергам и субботам, время вылета — 17.05, а прибытия — 21.00. Вылет из аэропорта в Дубаи в те же дни недели в 9.55, а прибытие в башкирскую столицу — в 15.55.

— Мы летали в Уфу раньше, но приостановили этот рейс пару лет назад, когда было падение пассажиропотока, объяснил порталу UfaTime.ru Джейхун Эфенди, старший президент компании-авиаперевозчика. — Однако Уфа для нас всегда была одним из центральных городов России, а сейчас наша стратегия — дать рейсы на все основные направления. Поэтому возобновление полётов — логичное решение.

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