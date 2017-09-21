Реконструкцию Краснореченской в Хабаровске продолжат до Прогрессивной

Источник: Восток Медиа

В администрации краевой столицы решили продолжить реконструкцию улицы Краснореченской и в 2018 году расширить дорогу на участке от Богачёва до Прогрессивной. Ранее городские власти планировали завершить работы на пересечении с улицей Суворова.

«Это связано с тем, что там жилмассив. Улица Прогрессивная востребована, соединяется с улицей Ворошилова, у неё есть выход на Панфиловцев. Но самое главное, что там находится краевая детская больница. Мэр всегда говорил, что не только в центре города нужно делать ремонт, но уходить на окраину. А Прогрессивная — не последняя улица Индустриального района, но практически его окончание, поэтому мэр принял решение о расширении до этой улицы», — рассказал вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после завершения реконструкции пропускная способность Краснореченской увеличится на 23 процента, а скорость возрастёт с 26 километров в час до 48-ми. Также уменьшится количество перекрёстков. Дорожники сделают отдельную полосу для движения общественного транспорта, обустроят автобусные остановки и заменят старые светофоры на светодиодные.