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06:59 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге начался второй этап пуска тепла

Второй этап запуска отопления в дома и соцобъекты стартовал в Екатеринбурге 21 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее обещали власти и энергетики, до 25 сентября планируется обеспечить теплом объекты в Железнодорожном, Чкаловском, Ленинском, Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах. Железнодорожный район: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля); Верх-Исетский: Попова, Московская; Орджоникидзевский: Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская), Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская; Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек); Ленинский: Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной), Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса; Чкаловский: Союзная, Авиационная, Серова, Щорса.

Отметим, что некоторые из этих районов уже были частично охвачены в рамках первого этапа. Во втором этапе запланирован также запуск отопления в Березовском и Верхней Пышме.

Указание улицы в списке того или иного этапа не означает, что тепло в расположенных на ней домах обязательно появится в указанные сроки.

Во-первых, сроки подключения к отоплению сдвигают УК и ТСЖ. Во-вторых, подачу тепла могут задержать из-за долгов перед энергетиками.

Напомним, что запуск отопительного сезона в Екатеринбурге традиционно проводится в четыре этапа. В первый этап были включены дома на Уралмаше, в районе Автовокзала, ВИЗа, на Юго-Западе, ЖБИ, Синих Камнях, в Парковом, на Сибирском тракте и на Ботанике. Стопроцентное обеспечение теплом всех районов должно произойти к 1 октября.

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