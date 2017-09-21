В Екатеринбурге начался второй этап пуска тепла

Источник: РИА "Новости"

Как ранее обещали власти и энергетики, до 25 сентября планируется обеспечить теплом объекты в Железнодорожном, Чкаловском, Ленинском, Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах. Железнодорожный район: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля); Верх-Исетский: Попова, Московская; Орджоникидзевский: Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская), Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская; Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек); Ленинский: Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной), Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса; Чкаловский: Союзная, Авиационная, Серова, Щорса.

Отметим, что некоторые из этих районов уже были частично охвачены в рамках первого этапа. Во втором этапе запланирован также запуск отопления в Березовском и Верхней Пышме.

Указание улицы в списке того или иного этапа не означает, что тепло в расположенных на ней домах обязательно появится в указанные сроки.

Во-первых, сроки подключения к отоплению сдвигают УК и ТСЖ. Во-вторых, подачу тепла могут задержать из-за долгов перед энергетиками.