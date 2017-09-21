В Екатеринбурге начался второй этап пуска тепла
Второй этап запуска отопления в дома и соцобъекты стартовал в Екатеринбурге 21 сентября.
Второй этап запуска отопления в дома и соцобъекты стартовал в Екатеринбурге 21 сентября.
Как ранее обещали власти и энергетики, до 25 сентября планируется обеспечить теплом объекты в Железнодорожном, Чкаловском, Ленинском, Орджоникидзевском и
Отметим, что некоторые из этих районов уже были частично охвачены в рамках первого этапа. Во втором этапе запланирован также запуск отопления в Березовском и Верхней Пышме.
Указание улицы в списке того или иного этапа не означает, что тепло в расположенных на ней домах обязательно появится в указанные сроки.
Напомним, что запуск отопительного сезона в Екатеринбурге традиционно проводится в четыре этапа. В первый этап были включены дома на Уралмаше, в районе Автовокзала, ВИЗа, на