Время действия пересадочного билета в Челябинске увеличат до 90 минут
Пересадочный проездной планируют распространить и на пригородные электрички.
Пересадочный проездной планируют распространить и на пригородные электрички.
Время действия пересадочного билета в челябинском городском транспорте увеличат с 60 до 90 минут, такое решение обсудили депутаты во время заседания комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, сообщают в
Помимо продления действия билета, на заседании также подняли вопрос оплаты проезда банковской картой. Для таких операций автобусы, троллейбусы и трамваи оснащают специальными терминалами, а саму услугу планируют презентовать горожанам в конце сентября.
Депутаты также предложили реализовать возможность покупки пересадочного билета не по транспортной карте, а за наличные деньги.
На заседании было отмечено, что введение пересадочного проездного заинтересовало и железнодорожников. Не исключено, что в скором времени челябинцы смогут пересаживаться с пригородных электричек на общественный транспорт по одному билету.