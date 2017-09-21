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08:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Время действия пересадочного билета в Челябинске увеличат до 90 минут

Пересадочный проездной планируют распространить и на пригородные электрички.

Время действия пересадочного билета в челябинском городском транспорте увеличат с 60 до 90 минут, такое решение обсудили депутаты во время заседания комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, сообщают в пресс-службе городской Думы.

Помимо продления действия билета, на заседании также подняли вопрос оплаты проезда банковской картой. Для таких операций автобусы, троллейбусы и трамваи оснащают специальными терминалами, а саму услугу планируют презентовать горожанам в конце сентября.

Депутаты также предложили реализовать возможность покупки пересадочного билета не по транспортной карте, а за наличные деньги.

На заседании было отмечено, что введение пересадочного проездного заинтересовало и железнодорожников. Не исключено, что в скором времени челябинцы смогут пересаживаться с пригородных электричек на общественный транспорт по одному билету.

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