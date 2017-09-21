Реставрация омской улицы Ленина может завершиться только в 2018 году. Об этом сообщает «Новый Омск».

Накануне, 20 сентября, состоялась пресс-конференция, посвящённая реконструкции улицы Ленина. Ремонтные работы идут по плану. В настоящее время на улице устанавливают опоры освещения, ведутся работы по покрытию тротуаров. Закончилась перекладка сетей у кадетского корпуса.

«Закрытие юбилейного моста работам не помешает. О сроках окончания работ на Ленина говорить рано. У меня такой информации нет. Есть вероятность, что произойдет синхронизация сдачи улицы со сдачей моста. Многое зависит от погодных условий в том числе», — рассказал замгендиректора СК «ИдеалСтрой» Владислав Черников.

Напомним, Юбиленый мост планируют закрыть на ремонт с 7 октября 2017 года по 30 мая 2018 года.