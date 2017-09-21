Реставрация омской улицы Ленина может завершиться только в 2018 году
Сдача улицы Ленина и Юбилейного моста может произойти одновременно.
Сдача улицы Ленина и Юбилейного моста может произойти одновременно.
Реставрация омской улицы Ленина может завершиться только в 2018 году. Об этом сообщает «Новый Омск».
Накануне, 20 сентября, состоялась
«Закрытие юбилейного моста работам не помешает. О сроках окончания работ на Ленина говорить рано. У меня такой информации нет. Есть вероятность, что произойдет синхронизация сдачи улицы со сдачей моста. Многое зависит от погодных условий в том числе», — рассказал замгендиректора СК «ИдеалСтрой» Владислав Черников.
Напомним, Юбиленый мост планируют закрыть на ремонт с 7 октября 2017 года по 30 мая 2018 года.
Ориентировочно все работы свернут в конце октября. Об этом будет объявлено дополнительно.