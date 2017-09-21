Первые партии новосибирской пшеницы отправились в Китай

Специалисты ведомства провели отбор и досмотр образцов от указанных партий пшеницы, выращенной на полях ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района и ОАО «Урюмское» Здвинского района. Проверка показала, что фитосанитарное состояние продукции соответствует необходимому качеству и безопасности.

Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты и сертификаты качества. Стоит отметить, что отгрузка пшеницы в Китай будет продолжена в ближайшее время.

Представители КНР охотно покупают различную сельхозпродукцию новосибирских производителей. «Китайцы хорошо покупают, даже предлагают предоплату. На данный момент с ними заключены контракты», — рассказал представителям СМИ фермер из Кочковского района Владимир Бауэр. На сегодняшний день у него более 4000 тысяч гектаров земли, и основная площадь занята рапсом.