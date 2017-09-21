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07:08 (мск), источник: VN.ru

Госдолг НСО сократился на 7 млрд рублей

Задолженности по зарплате перед работниками бюджетной сферы в Новосибирской области нет. Все социальные обязательства выполнены в полном объеме.

20 сентября в Законодательном собрании региона рассмотрели исполнение областного бюджета за последние восемь месяцев. Важный показатель: доходы региональной казны выше расходов.

— По итогам восьми месяцев получен доход на сумму 80 миллиардов 895 миллионов рублей, это 66 процентов исполнения годового плана. Из 80 миллиардов почти 70,5 — собственные. Мы работаем за счет ресурсов, которые дает экономика нашего региона, — говорит министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Разница между доходами и расходами областного бюджета, а это около 10 миллиардов рублей, позволит исполнить главный финансовый документ без дефицита. Благодаря взвешенной финансовой политике, говорят в правительстве, удалось снизить госдолг региона на семь миллиардов рублей. При этом, отмечают в областном парламенте, чиновники не забывают и о выполнении депутатских наказов.

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