Госдолг НСО сократился на 7 млрд рублей

20 сентября в Законодательном собрании региона рассмотрели исполнение областного бюджета за последние восемь месяцев. Важный показатель: доходы региональной казны выше расходов.

— По итогам восьми месяцев получен доход на сумму 80 миллиардов 895 миллионов рублей, это 66 процентов исполнения годового плана. Из 80 миллиардов почти 70,5 — собственные. Мы работаем за счет ресурсов, которые дает экономика нашего региона, — говорит министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Разница между доходами и расходами областного бюджета, а это около 10 миллиардов рублей, позволит исполнить главный финансовый документ без дефицита. Благодаря взвешенной финансовой политике, говорят в правительстве, удалось снизить госдолг региона на семь миллиардов рублей. При этом, отмечают в областном парламенте, чиновники не забывают и о выполнении депутатских наказов.