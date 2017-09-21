Мэрия Омска обеспечила квартирами жителей Баден-Бадена

Сотрудникам департамента жилищной политики администрации города, чтобы вручить ключи от новых квартир пришлось искать владельцев по всему миру. Многие собственники аварийного жилья уже давно покинули Омск и в сносимых помещениях не проживали. Так новые квартиры в Омске получили жители Ташкента, Москвы, Тобольска и Баден-Бадена, которых удалось найти в социальных сетях.