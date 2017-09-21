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07:40 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска обеспечила квартирами жителей Баден-Бадена

Для завершения программы расселения ветхого и аварийного жилья администрации города пришлось искать собственников по всему миру.

В Омске завершена программа расселения ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Сотрудникам департамента жилищной политики администрации города, чтобы вручить ключи от новых квартир пришлось искать владельцев по всему миру. Многие собственники аварийного жилья уже давно покинули Омск и в сносимых помещениях не проживали. Так новые квартиры в Омске получили жители Ташкента, Москвы, Тобольска и Баден-Бадена, которых удалось найти в социальных сетях.

Также ключи от новых квартир получили заключенные исправительной колонии № 10 и лечебно-исправительное учреждение № 2. Всего на территории Омска за пять лет действия программы было ликвидировано 337 аварийных домов.

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