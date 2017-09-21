Мэрия Омска обеспечила квартирами жителей Баден-Бадена
Для завершения программы расселения ветхого и аварийного жилья администрации города пришлось искать собственников по всему миру.
Для завершения программы расселения ветхого и аварийного жилья администрации города пришлось искать собственников по всему миру.
В Омске завершена программа расселения ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Сотрудникам департамента жилищной политики администрации города, чтобы вручить ключи от новых квартир пришлось искать владельцев по всему миру. Многие собственники аварийного жилья уже давно покинули Омск и в сносимых помещениях не проживали. Так новые квартиры в Омске получили жители Ташкента, Москвы, Тобольска и
Также ключи от новых квартир получили заключенные исправительной колонии № 10 и