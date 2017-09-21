В Уфе отключат холодную воду в двух районах города
Сегодня в Уфе отключат холодную воду в двух районах города, сообщает «Уфаводоканал».
Сегодня в Уфе отключат холодную воду в двух районах города, сообщает «Уфаводоканал».
Так, с 10:00 до 22:00 будет отключена холодная вода у потребителей в Кировском районе города.
12:00 21 сентября до 06:00 22 сентября по следующим адресам Калининского района также будет отключено холодное водоснабжение:
В первом случае причиной отключения называют врезку нового водопровода по улице Мубарякова, 2/1−2/5. Во втором — замену участка водопровода по улице Фурманова, 39−41.