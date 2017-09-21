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07:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе отключат холодную воду в двух районах города

Сегодня в Уфе отключат холодную воду в двух районах города, сообщает «Уфаводоканал».

Так, с 10:00 до 22:00 будет отключена холодная вода у потребителей в Кировском районе города.

12:00 21 сентября до 06:00 22 сентября по следующим адресам Калининского района также будет отключено холодное водоснабжение:

Источник: Proufu.ru

В первом случае причиной отключения называют врезку нового водопровода по улице Мубарякова, 2/1−2/5. Во втором — замену участка водопровода по улице Фурманова, 39−41.

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