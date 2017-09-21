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07:19 (мск), источник: Om1.ru

Ремонт на окраинной улице Омска бросили, едва начав

Теперь автомобилистам практически невозможно проехать по улице 2-я Производственная.

Улицу в Центральном округе не отремонтировали до конца, оставив омских автомобилистов один на один с разбитой дорогой. Омич Александр Широков поделился в соцсетях проблемой, касающейся улицы 2-а Производственная, которая давно требовала ремонта.

Мужчина рассказал, что в самом начале сентября, 2 числа, на улице 2-ая Производственная появились дорожные рабочие и приступили к ремонту. Со слов Широкова, дорожники закатали около 40 квадратных метров, затем кусками сняли примерно 50 «квадратов» старого асфальта… и на этом ремонт закончился.

«Я еще специально подошел к мастеру работ, чтобы уточнить, а не снится ли мне ремонт ул. 2-я Производственная. На что он уверенно мне ответил, что они будут ремонтировать эту дорогу до примыкания к ул. Нейбута!», — пишет омич.

К возмущениям горожанина в соцсетях присоединились местные жители и те, кому по долгу службы приходится каждый день проезжать на злосчастной улице. Омичи жалуются, что дорога и ранее была в плачевном состоянии, но после «ремонта» по ней проехать теперь практически невозможно. Машинам приходиться ездить по обочинам, деля их с пешеходами.

«Видели. Содрали асфальт. Везде теперь ямы. А потом на их месте просто сделают » заплатки из щебня и тонкого слоя асфальта. Через несколько месяцев опять будет то, что и было. Там же большегрузы ездят. Надо капитальный ремонт делать, а не латать абы как, — возмущаются местные жители.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что ремонтом улицы 2-ая Производственная занимается бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

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