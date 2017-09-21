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08:07 (мск), источник: 365info.kz

США готовятся массово изымать доллары

В октябре Федеральная резервная система (ФРС) США начнет распродавать гособлигации и ипотечные бумаги, выкупленные ею в 2008—2014 годах.

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Источник: 365info.kz

К такому решению руководство ФРС пришло на прошедшем заседании. Там же было решено оставить базовую ставку в коридоре 1−1,25%, передает ridus.ru. Путем распродажи ценных бумаг ФРС планирует к 2019 году изъять с рынка 500 млрд долларов..

По мнению американских аналитиков, к 2021 году на рынке станет уже на 2,2 трлн долларов меньше. Эксперты не спешат оценивать возможные последствия решения ФРС. Однако аналитики по всему миру солидарны в том, что планируемая мера окажет значительное воздействие на мировую экономику.

Известный американский аналитик Ричард Кларида сравнил действия ФРС с открыванием мифической героиней Пандорой знаменитого ящика с несчастьями.

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