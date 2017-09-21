США готовятся массово изымать доллары

К такому решению руководство ФРС пришло на прошедшем заседании. Там же было решено оставить базовую ставку в коридоре 1−1,25%, передает ridus.ru. Путем распродажи ценных бумаг ФРС планирует к 2019 году изъять с рынка 500 млрд долларов..



По мнению американских аналитиков, к 2021 году на рынке станет уже на 2,2 трлн долларов меньше. Эксперты не спешат оценивать возможные последствия решения ФРС. Однако аналитики по всему миру солидарны в том, что планируемая мера окажет значительное воздействие на мировую экономику.



Известный американский аналитик Ричард Кларида сравнил действия ФРС с открыванием мифической героиней Пандорой знаменитого ящика с несчастьями.