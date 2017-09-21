Объемы строительства жилья в Прикамье снизились на 13%

Этот показатель составил 87,1% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальные застройщики построили за январь-август жилье общей площадью 219 тыс. кв. метров. Это на 54,1% больше, чем, а аналогичном периоде-2016.