Объемы строительства жилья в Прикамье снизились на 13%
ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. С января по август 2017 года в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 5 640 квартир. Их общая площадь составила 396 тыс. кв. метров, сообщает Пермьстат.
ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. С января по август 2017 года в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 5 640 квартир. Их общая площадь составила 396 тыс. кв. метров, сообщает Пермьстат.
Этот показатель составил 87,1% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальные застройщики построили за
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в