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07:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Объемы строительства жилья в Прикамье снизились на 13%

ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. С января по август 2017 года в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 5 640 квартир. Их общая площадь составила 396 тыс. кв. метров, сообщает Пермьстат.

Этот показатель составил 87,1% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальные застройщики построили за январь-август жилье общей площадью 219 тыс. кв. метров. Это на 54,1% больше, чем, а аналогичном периоде-2016.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в январе-августе 2017 года 38 тыс. 827 рублей.

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