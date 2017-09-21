Пермским чиновникам зверинец оказался не по карману
Чиновники пермской мэрии оценили затраты на содержание зоопарка после завершения строительства комплекса на Нагорном, куда должен переехать зверинец.
Чиновники пермской мэрии оценили затраты на содержание зоопарка после завершения строительства комплекса на Нагорном, куда должен переехать зверинец.
Они вырастут в 10 раз: с текущих 60 миллионов рублей до 550 миллионов рублей ежегодно. Муниципалитет начал переговоры с регионом о передаче зоопарка — местному бюджеты такие расходы не осилить, пишет «Коммерсантъ».
К такому выводу в администрации Перми пришли накануне, на заседании гордумы, где обсуждались проект муниципальной программы «Культура города Перми» и переезд зоопарка на новую площадку.
На массовое переселение заложено 127,4 миллиона рублей, 10 миллионов из которых — расходы на транспортировку животных, 51,7 миллиона — оформление территории нового объекта, клеток и приобретение специализированного оборудования. Еще 15,9 миллиона рублей — это траты на кормление животных, 49,5 миллиона — приобретение новых видов животных, передает «Уралинформбюро».
Сейчас зоопарк получает 30 миллионов рублей дотаций и еще столько же собирает сам. Но плановый расчет цифр превышает в десятки раз имеющееся финансирование.
«По этой причине рассматривается вариант выхода на самоокупаемость в части средств и ведутся переговоры с краем о передаче зоопарка», — пояснила начальник городского департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова.
По плану, возведение зоосада в Нагорном завершиться весной 2018 года. Стоимость работ по контрактам превысила 1,8 миллиарда рублей. Впрочем, эксперты не исключают, что в будущем источников финансирования у зоопарка может быть несколько: средства города, региона и внебюджетные поступления.