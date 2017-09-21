Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия резко усмиряет "русских немцев"
Свекла оказалась суперфудом
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8В Индии простились с Ганешей
07:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермским чиновникам зверинец оказался не по карману

Чиновники пермской мэрии оценили затраты на содержание зоопарка после завершения строительства комплекса на Нагорном, куда должен переехать зверинец.

Они вырастут в 10 раз: с текущих 60 миллионов рублей до 550 миллионов рублей ежегодно. Муниципалитет начал переговоры с регионом о передаче зоопарка — местному бюджеты такие расходы не осилить, пишет «Коммерсантъ».

К такому выводу в администрации Перми пришли накануне, на заседании гордумы, где обсуждались проект муниципальной программы «Культура города Перми» и переезд зоопарка на новую площадку.

На массовое переселение заложено 127,4 миллиона рублей, 10 миллионов из которых — расходы на транспортировку животных, 51,7 миллиона — оформление территории нового объекта, клеток и приобретение специализированного оборудования. Еще 15,9 миллиона рублей — это траты на кормление животных, 49,5 миллиона — приобретение новых видов животных, передает «Уралинформбюро».

Сейчас зоопарк получает 30 миллионов рублей дотаций и еще столько же собирает сам. Но плановый расчет цифр превышает в десятки раз имеющееся финансирование.

«По этой причине рассматривается вариант выхода на самоокупаемость в части средств и ведутся переговоры с краем о передаче зоопарка», — пояснила начальник городского департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова.

По плану, возведение зоосада в Нагорном завершиться весной 2018 года. Стоимость работ по контрактам превысила 1,8 миллиарда рублей. Впрочем, эксперты не исключают, что в будущем источников финансирования у зоопарка может быть несколько: средства города, региона и внебюджетные поступления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Охота за гаджетами: в Екатеринбурге обчистили два салона в одном доме
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали проекта Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь