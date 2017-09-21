Пермским чиновникам зверинец оказался не по карману

Они вырастут в 10 раз: с текущих 60 миллионов рублей до 550 миллионов рублей ежегодно. Муниципалитет начал переговоры с регионом о передаче зоопарка — местному бюджеты такие расходы не осилить, пишет «Коммерсантъ».

К такому выводу в администрации Перми пришли накануне, на заседании гордумы, где обсуждались проект муниципальной программы «Культура города Перми» и переезд зоопарка на новую площадку.

На массовое переселение заложено 127,4 миллиона рублей, 10 миллионов из которых — расходы на транспортировку животных, 51,7 миллиона — оформление территории нового объекта, клеток и приобретение специализированного оборудования. Еще 15,9 миллиона рублей — это траты на кормление животных, 49,5 миллиона — приобретение новых видов животных, передает «Уралинформбюро».

Сейчас зоопарк получает 30 миллионов рублей дотаций и еще столько же собирает сам. Но плановый расчет цифр превышает в десятки раз имеющееся финансирование.

«По этой причине рассматривается вариант выхода на самоокупаемость в части средств и ведутся переговоры с краем о передаче зоопарка», — пояснила начальник городского департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова.