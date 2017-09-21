Силуанов поддержал предложение мэрии Омска по налогам

«Таким образом, можно ожидать, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в настоящее время систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, смогут воспользоваться ею и после 1 января 2021 года. Это в интересах предпринимательского сообщества», — заявила заместитель мэра Омска, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина.