Силуанов поддержал предложение мэрии Омска по налогам
Налог на вмененный доход будет действовать и после 2021 года.
Налог на вмененный доход будет действовать и после 2021 года.
Министерство финансов России поддержало инициативу администрации города по продлению действия налога на вмененный доход. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов уже дал поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу.
«Таким образом, можно ожидать, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в настоящее время систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, смогут воспользоваться ею и после 1 января 2021 года. Это в интересах предпринимательского сообщества», — заявила заместитель мэра Омска, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина.
Омские финансисты рассчитывают, что при поддержке Минфина РФ, депутатов Госдумы от Омской области, Омского городского Совета и Законодательного собрания продвинуть законодательную инициативу.