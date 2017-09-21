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07:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Самые активные предприниматели Башкирии живут в Белебее

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Союз предпринимателей города Белебея и Белебеевского района — одно из старейших предпринимательских объединений республики, в этом году ему исполняется 25 лет. С 2000 года Союз входит в состав Ассоциации организаций предпринимательства Башкортостана.

Источник: Reuters

Как сообщили в Ассоциации, Союз предпринимателей Белебея и Белебеевского района был создан в апреле 1992 года. Задача была определена так: помогать начинающим и оказывать содействие в развитии тем предпринимателям, которые уже чего-то добились, а также обобщать положительный опыт и распространять его. На данный момент Союз объединяет 30 субъектов предпринимательства: это предприятия с образованием юридического лица и индивидуальные предприниматели, которые являются одними из самых активных участников всех мероприятий, проводимых под эгидой Ассоциации.

Развитие предпринимательства в Белебее и Белебеевском районе имеет давнюю историю. 1 декабря 1999 года был создан Фонд развития и поддержки малого и среднего бизнеса, который работал на беспроцентной возвратной основе. Задержек с возвратами не было, количество членов Союза постоянно росло.

В городе и районе с 1995 года ежегодно принимается программа поддержки малого предпринимательства — составная часть Программы социально-экономического развития территории, которая координирует усилия органов исполнительной власти, общественных объединений в сфере развития и поддержки малого бизнеса. Создана и развивается инфраструктура поддержки малого предпринимательства.

Белебеевские предприниматели активно участвуют в республиканских мероприятиях: конкурсах «Предприниматель года» и «Женщина-директор года». Победителями в женском конкурсе становились предприниматели Валентина Черкасова и Анжелика Игнатьева.

При участии Союза на базе Белебеевского машзавода создан Производственно-технологический центр субъектов малого предпринимательства. Центр имеет серьезные перспективы в развитии реального производства.

Продолжает действовать местный Фонд поддержки малого предпринимательства. Белебеевский фонд можно считать уникальным, так как аналогичные фонды в других городах осуществляют свою деятельность за счет процентов с выданной финансовой помощи, тогда как в Белебее выделение средств происходит на условиях прямого, возвратного и беспроцентного финансирования.

В пятницу, 22 сентября, в Белебее пройдёт выездное заседание Ассоциации организаций предпринимательства, посвящённое юбилею этого старейшего бизнесобъединения республики, сообщили в пресс-службе АОП РБ.

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