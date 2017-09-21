Нелегальные точки по продаже рыбы сомнительного качества ликвидировали в Хабаровске

Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

В Хабаровске сотрудники полиции ликвидировали две нелегальные торговые точки по продаже рыбы сомнительного качества. Было изъято из незаконной торговли порядка 150 единиц рыбной продукции на сумму порядка 45 тысяч рублей, сообщили ИА AmrMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении лиц, которые осуществляли торговлю рыбой сомнительного качества, составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и статье 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.