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08:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области появится центр общественного контроля

На Южном Урале создадут региональный центр общественного контроля.

Он объединит всех, у кого есть желание заниматься этой деятельностью, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Проводить образовательные семинары будут члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области.

«Лица, которые осуществляют общественный контроль, должны обладать высокими компетенциями и очень хорошими знаниями. Только в этом случае к ним будут прислушиваться представители власти и представители подрядных организаций», — отмечает председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Общественный контроль в регионе сегодня активно расширяет свои горизонты. В зоне внимания ремонт дорог, работы по благоустройству дворов, качество образовательных услуг и другие вопросы.

«Вопросы реформирования здравоохранения, к примеру. Очень важный вопрос и очень важно понимать, как общество реагирует на те вопросы, которые есть», — говорит главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин.

Более подробный диалог по развитию общественного контроля в регионе Общественная палаты Челябинской области планирует провести уже на следующей неделе в рамках первого Южно-Уральского гражданского Форума, который состоится в Челябинске 28 и 29 сентября.

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