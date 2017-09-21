В Челябинской области появится центр общественного контроля

Он объединит всех, у кого есть желание заниматься этой деятельностью, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Проводить образовательные семинары будут члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области.

«Лица, которые осуществляют общественный контроль, должны обладать высокими компетенциями и очень хорошими знаниями. Только в этом случае к ним будут прислушиваться представители власти и представители подрядных организаций», — отмечает председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Общественный контроль в регионе сегодня активно расширяет свои горизонты. В зоне внимания ремонт дорог, работы по благоустройству дворов, качество образовательных услуг и другие вопросы.

«Вопросы реформирования здравоохранения, к примеру. Очень важный вопрос и очень важно понимать, как общество реагирует на те вопросы, которые есть», — говорит главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин.