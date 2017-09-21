Фролов заставит омских коммунальщиков работать без выходных из-за запуска тепла

В администрации города создана специальная рабочая группа, которая отслеживает запуск тепла в Омске. Накануне в мэрии прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов сообщил, что на всех теплоисточниках развернуто оборудование, сети работают в режиме циркуляции, запущены насосные станции.

«К понедельнику все муниципальные социальные объекты, в первую очередь, детские сады и школы должны быть подключены к теплу. Если необходимо — технический персонал будет выводиться на работу в субботу и воскресенье», — заявил Фролов.

Рабочую группу, которая будет собираться ежедневно, возглавил заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут. Ресурсоснабжающие организации заявили о готовности работать в выходные.