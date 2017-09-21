Узбекистан и США подписали контракты на 2,6 миллиарда долларов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в США 20 сентября в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в США 20 сентября в
По итогам мероприятия с компаниями США подписан солидный пакет документов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, предусматривающих реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями «General Electric» и «Honeywell», машиностроении — с «CNH Industrial», «John Deere» и «Caterpillar», электротехнической сфере — с «OSI Systems» и «Lutron», в гражданской авиации — с компанией «Boeing» и другие.
В мероприятии, организованном Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям совместно с
В выступлениях председателя
В ходе панельных дискуссий форума состоялось живое обсуждение вопросов укрепления двустороннего экономического сотрудничества, формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике Узбекистан, а также реализации совместных проектов и программ в области промышленности, развития инфраструктуры, туризма, науки и образования.
Спикерами с американской стороны была дана высокая оценка проводимым масштабным реформам в Узбекистане, обеспечивающим внедрение рыночных механизмов валютного регулирования, укрепление
Участники