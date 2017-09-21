Узбекистан и США подписали контракты на 2,6 миллиарда долларов

Источник: Podrobno.uz

По итогам мероприятия с компаниями США подписан солидный пакет документов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, предусматривающих реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями «General Electric» и «Honeywell», машиностроении — с «CNH Industrial», «John Deere» и «Caterpillar», электротехнической сфере — с «OSI Systems» и «Lutron», в гражданской авиации — с компанией «Boeing» и другие.

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В мероприятии, организованном Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Американо-Узбекской торговой палатой (АУТП), приняли участие более 100 руководителей ведущих компаний США. В их числе такие крупные корпорации, как «General Electric», «Honeywell», «ExxonMobil», «CNH Industrial», «John Deere», «Coca-Cola», «Boeing», «Caterpillar», «City Group», «Visa», «AGCO», «Gilead Sciences» и другие.

В выступлениях председателя Американо-Узбекской торговой палаты К. Лэмм, первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан С. Сафоева и председателя Государственного комитета по инвестициям А. Ахмедходжаева подчеркивалось, что беспрецедентный по своему масштабу и характеру бизнес-форум еще раз подтвердил стремление деловых кругов двух стран расширять взаимовыгодное практическое сотрудничество. Отмечена важность объединения усилий двух сторон для вывода узбекско-американского экономического партнерства на качественно новый уровень, обеспечения его поступательного развития и устойчивого роста.

В ходе панельных дискуссий форума состоялось живое обсуждение вопросов укрепления двустороннего экономического сотрудничества, формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике Узбекистан, а также реализации совместных проектов и программ в области промышленности, развития инфраструктуры, туризма, науки и образования.

Спикерами с американской стороны была дана высокая оценка проводимым масштабным реформам в Узбекистане, обеспечивающим внедрение рыночных механизмов валютного регулирования, укрепление банковско-финансовой системы, сокращение налоговой нагрузки на бизнес и введение дополнительных льгот и преференций для инвесторов, в том числе в рамках вновь созданных в Узбекистане свободных экономических зон.