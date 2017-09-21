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08:51 (мск), источник: Sputnik

Трейлеры для фермеров: узбекское животноводство становится комфортным

Теперь фермерам не придется строить времянки во время выпаса скота, они смогут жить в мобильных домах.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Два мобильных передвижных дома (трейлеры) переданы представителям фермерских хозяйств на пилотных территориях в Зааминском районе Джизакской области и Каракульском районе Бухарской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Переданные современные мобильные дома в рамках проекта ПРООН-ГЭФ и Госкомземгеодезкадастра Узбекистана приспособлены для передвижения с помощью прицепа. Они могут быть установлены на любом удобном месте на территории пустынных пастбищ, обеспечивая тем самым комфортные условия проживания фермеров в сезон выпаса скота.

«Как известно, люди, трудящиеся в пастбищном животноводстве, всегда находятся в значительной отдаленности от семьи, дома и объектов социальной инфраструктуры. Животноводы во время выпаса скота не задерживаются долго на одном месте, переезжают на новые участки и строят временное жилье или проживают с односельчанами в вагончиках, не приспособленных для этого», — рассказывает руководитель отдела сельского и водного хозяйства Каракульского района Мухиддин Фатуллаев.

По его словам, за один сезон животноводам приходится переезжать три-четыре раза, и каждый раз они вынуждены брать с собой стройматериалы и инструменты для постройки нового временного жилья. Таким образом, предоставленные мобильные дома решают все возникающие проблемы фермеров при кочевой жизни.

В них созданы все условия для удовлетворения первичных бытовых потребностей во время проживания и работы трех человек. В трейлере достаточно места для отдыха, сна и приема пищи, имеется двухкомфорочная газовая плита, оснащенная 50-литровым газовым баллоном (пропан) для приготовления пищи, мини-холодильник, умывальник, шкаф-тумба для продуктов питания и личных вещей.

На крыше мобильного дома установлена солнечная фотовольтаическая панель мощностью 150 Вт, которая вырабатывает электроэнергию, достаточную для использования ламп освещения внутренней и наружной частей трейлера, а также работы холодильника, телевизора, для зарядки бытовых приборов и водяного насоса для подачи воды в умывальник.

«Один из мобильных домов был передан потомственному животноводу, главному пастуху племенного хозяйства “Каракуль” Каракульского района Бухарской области Абдумалику Жураеву. Второй дом был вывезен на пастбища богарной зоны Зааминского района и передан руководителю фермерского хозяйства “Тутак Карим даласи” Абдулле Жураеву. До этого пастухи данного хозяйства во время выгона животных на отдаленные пастбища жили в наскоро сооруженных брезентовых или полиэтиленовых палатках, не имея необходимых санитарных условий», — отметили в пресс-службе ПРООН-ГЭФ.

По мнению экспертов, создание мобильных домов и передача их в животноводческие хозяйства на безвозмездной основе позволяет положительно решить три основные задачи. Так, например, теперь пастухам не надо брать с собой строительные материалы и инструменты и каждый раз на новом участке строить примитивное жилье. Кроме того, животноводы получили все необходимые условия проживания во время выпаса скота и, наконец, им не надо вырубать кустарники для заготовки дров, которые они использовали в приготовлении пищи и кипячении воды.

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