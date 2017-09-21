Трейлеры для фермеров: узбекское животноводство становится комфортным

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Два мобильных передвижных дома (трейлеры) переданы представителям фермерских хозяйств на пилотных территориях в Зааминском районе Джизакской области и Каракульском районе Бухарской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Переданные современные мобильные дома в рамках проекта ПРООН-ГЭФ и Госкомземгеодезкадастра Узбекистана приспособлены для передвижения с помощью прицепа. Они могут быть установлены на любом удобном месте на территории пустынных пастбищ, обеспечивая тем самым комфортные условия проживания фермеров в сезон выпаса скота.

«Как известно, люди, трудящиеся в пастбищном животноводстве, всегда находятся в значительной отдаленности от семьи, дома и объектов социальной инфраструктуры. Животноводы во время выпаса скота не задерживаются долго на одном месте, переезжают на новые участки и строят временное жилье или проживают с односельчанами в вагончиках, не приспособленных для этого», — рассказывает руководитель отдела сельского и водного хозяйства Каракульского района Мухиддин Фатуллаев.

По его словам, за один сезон животноводам приходится переезжать три-четыре раза, и каждый раз они вынуждены брать с собой стройматериалы и инструменты для постройки нового временного жилья. Таким образом, предоставленные мобильные дома решают все возникающие проблемы фермеров при кочевой жизни.

В них созданы все условия для удовлетворения первичных бытовых потребностей во время проживания и работы трех человек. В трейлере достаточно места для отдыха, сна и приема пищи, имеется двухкомфорочная газовая плита, оснащенная 50-литровым газовым баллоном (пропан) для приготовления пищи, мини-холодильник, умывальник, шкаф-тумба для продуктов питания и личных вещей.

На крыше мобильного дома установлена солнечная фотовольтаическая панель мощностью 150 Вт, которая вырабатывает электроэнергию, достаточную для использования ламп освещения внутренней и наружной частей трейлера, а также работы холодильника, телевизора, для зарядки бытовых приборов и водяного насоса для подачи воды в умывальник.

«Один из мобильных домов был передан потомственному животноводу, главному пастуху племенного хозяйства “Каракуль” Каракульского района Бухарской области Абдумалику Жураеву. Второй дом был вывезен на пастбища богарной зоны Зааминского района и передан руководителю фермерского хозяйства “Тутак Карим даласи” Абдулле Жураеву. До этого пастухи данного хозяйства во время выгона животных на отдаленные пастбища жили в наскоро сооруженных брезентовых или полиэтиленовых палатках, не имея необходимых санитарных условий», — отметили в пресс-службе ПРООН-ГЭФ.