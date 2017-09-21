Гостиница «Исеть» передана в собственность Свердловской области
Гостиница «Исеть» передана в собственность Свердловской области. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.
Гостиница «Исеть» передана в собственность Свердловской области. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.
Документ опубликован на официальном
«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с Минкультуры России и правительством Свердловской области, о передаче в собственность Свердловской области объекта культурного наследия «Здание гостиницы «Исеть», расположенного в Екатеринбурге, просп. Ленина, д. 69, корп. 1, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится в документе.
Там также уточняется, что за Свердловской областью закрепляется обязанность выполнять в отношении объекта требования, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов РФ».
Распоряжение датируется 13 сентября.
Напомним, передать гостиницу «Исеть» в собственность Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев попросил в прошлом году. Предложение было изложено в письме президенту Владимиру Путину.
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Здание гостиницы «Исеть» входит в жилой комплекс «Городок Чекистов», расположенный в центре Екатеринбурга, в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайской — Кузнечной. В настоящее время гостиница закрыта и не используется.
Добавим, что в 2015 году здание «Исети» стало основной площадкой третьей экспозиции Уральской индустриальной биеннале современного искусства.