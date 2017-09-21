Гостиница «Исеть» передана в собственность Свердловской области

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с Минкультуры России и правительством Свердловской области, о передаче в собственность Свердловской области объекта культурного наследия «Здание гостиницы «Исеть», расположенного в Екатеринбурге, просп. Ленина, д. 69, корп. 1, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится в документе.

Там также уточняется, что за Свердловской областью закрепляется обязанность выполнять в отношении объекта требования, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов РФ».

Распоряжение датируется 13 сентября.

Напомним, передать гостиницу «Исеть» в собственность Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев попросил в прошлом году. Предложение было изложено в письме президенту Владимиру Путину.

Ранее Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры объявило тендер на разработку научно-проектной документации по реставрации объекта. На проект модернизации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге планировали потратить 14,6 млн руб. На эти деньги будущий подрядчик должен был провести историко-архитектурные исследования и разработать проект реконструкции памятника архитектуры, однако, конкурс не состоялся.

Здание гостиницы «Исеть» входит в жилой комплекс «Городок Чекистов», расположенный в центре Екатеринбурга, в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайской — Кузнечной. В настоящее время гостиница закрыта и не используется.