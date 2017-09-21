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08:52 (мск), источник: NewsKo

Строительство 12 газопроводов в Прикамье начнётся в 2018 году

Накануне на заседании комитета по бюджету заместитель председателя краевого правительства Антон Удальёв сообщил, что в 2018 году начнутся работы по строительству 12 распределительных газопроводов в Пермском крае.

Источник: Reuters

«На сегодня в полном объёме найдены средства для финансирования программы по исполнению обязательств перед “Газпромом” по программе синхронизации с Пермским краем. На данный момент, подписан приказ региональной службы по тарифам об увеличении размера специальной надбавки до 25%», — отметил Антон Удальёв.

При этом, за спецнадбавку заплатят промышленные предприятия Пермского края: с населения плата взиматься не будет. Повышение надбавки на 2% увеличит рост промышленности на 0,3%. Раньше этот показатель составлял 23%.

Сейчас объявлены аукционы на проектирование газопроводов, которое планируется завершить в этом году.

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