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10:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские продукты станут конкурентоспособнее

Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев во время посещения агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2017».

Источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор обратил особое внимание аграриев на возможность максимально занимать продуктовые полки в условиях импортозамещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Качественная кубанская продукция должна быть доступна каждому жителю края и страны. Уверен, скоро начнется активная конкуренция за товары именно наших сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул губернатор.

Также Кондратьев отметил, что местное сырье должно стать основным для краевых перерабатывающих предприятий. На сегодняшний день молочные заводы региона способны принять свыше двух миллионов тонн молока, но чтобы они работали на полную мощность, кубанского продукта еще не хватает. Глава региона также подчеркнул, что хорошим подспорьем для фермеров станет создание кооперативов — для упрощения поиска потребителей продукции.

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