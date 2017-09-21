Кубанские продукты станут конкурентоспособнее

Также Кондратьев отметил, что местное сырье должно стать основным для краевых перерабатывающих предприятий. На сегодняшний день молочные заводы региона способны принять свыше двух миллионов тонн молока, но чтобы они работали на полную мощность, кубанского продукта еще не хватает. Глава региона также подчеркнул, что хорошим подспорьем для фермеров станет создание кооперативов — для упрощения поиска потребителей продукции.