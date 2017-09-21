Тенге укрепился вслед за подорожавшей нефтью
В четверг, 21 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.
В четверг, 21 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:
Как торговались основные валюты на дневной сессии KASE
— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),
— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),
— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).
Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 340,71 тенге за доллар (-0,90 тенге), объем торгов — 56 150 тыс. USD (-31 600 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,5700 тенге за юань, предложение — 51,6300 тенге за юань.
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.