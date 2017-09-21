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08:44 (мск), источник: Forbes.kz

Тенге укрепился вслед за подорожавшей нефтью

В четверг, 21 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.

ЦБ: $ 58.1290   +0.03 € 69.7664   +0.09 ММВБ: $ 58.1200   -0.01 € 69.1600   -0.56
Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

Как торговались основные валюты на дневной сессии KASE

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— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),

— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 340,71 тенге за доллар (-0,90 тенге), объем торгов — 56 150 тыс. USD (-31 600 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,5700 тенге за юань, предложение — 51,6300 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

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