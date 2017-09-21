Евгений Куйвашев улетел в Париж бороться за «Экспо-2025»

Ожидается, что глава региона в ходе встречи с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом передаст заявочное Досье столицы Урала.

Также запланирован ряд переговоров и встреч, в частности, с торговым представителем России во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям посольства Дмитрием Плахотнюком.