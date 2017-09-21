Евгений Куйвашев улетел в Париж бороться за «Экспо-2025»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня продолжит работу по продвижению заявки России на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня продолжит работу по продвижению заявки России на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге.
Ожидается, что глава региона в ходе встречи с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом передаст заявочное Досье столицы Урала.
Также запланирован ряд переговоров и встреч, в частности, с торговым представителем России во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям посольства Дмитрием Плахотнюком.
Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за «Экспо-2025» являются Париж, Осака и Баку.