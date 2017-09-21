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08:45 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев улетел в Париж бороться за «Экспо-2025»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня продолжит работу по продвижению заявки России на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге.

Ожидается, что глава региона в ходе встречи с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом передаст заявочное Досье столицы Урала.

Также запланирован ряд переговоров и встреч, в частности, с торговым представителем России во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям посольства Дмитрием Плахотнюком.

Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за «Экспо-2025» являются Париж, Осака и Баку.

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