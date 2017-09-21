Отопление в омских детсадах и школах дадут к 25 сентября
Контролировать запуск тепла будет специально созданная рабочая группа.
Контролировать запуск тепла будет специально созданная рабочая группа.
Отопление во всех социальных объектах дадут не позднее 25 сентября. Об этом сообщает
И.о мэра Омска Сергей Фролов заявил, что к понедельнику, 25 сентября, во всех муниципальных объектах, в первую очередь, детских садах и школах должны дать отопление.
Контролировать запуск тепла будет специально созданная рабочая группа. Она будет собираться ежедневно.
«Если необходимо — технический персонал будет выводиться на работу в субботу и воскресенье. Ежедневно запуск тепла будет контролироваться рабочей группой, которую возглавит заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут, — отметил Сергей Фролов.
Напомним, что в Омске 20 сентября начался отопительный сезон. Ранее планировалось запуск тепла начать только с 25 сентября, однако с учётом погодных условий исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов принял решение о досрочном старте.