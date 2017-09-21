Отопление в омских детсадах и школах дадут к 25 сентября

Отопление во всех социальных объектах дадут не позднее 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

И.о мэра Омска Сергей Фролов заявил, что к понедельнику, 25 сентября, во всех муниципальных объектах, в первую очередь, детских садах и школах должны дать отопление.

Контролировать запуск тепла будет специально созданная рабочая группа. Она будет собираться ежедневно.

«Если необходимо — технический персонал будет выводиться на работу в субботу и воскресенье. Ежедневно запуск тепла будет контролироваться рабочей группой, которую возглавит заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут, — отметил Сергей Фролов.