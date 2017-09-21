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09:02 (мск), источник: АиФ Омск

Отопление в омских детсадах и школах дадут к 25 сентября

Контролировать запуск тепла будет специально созданная рабочая группа.

Отопление во всех социальных объектах дадут не позднее 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

И.о мэра Омска Сергей Фролов заявил, что к понедельнику, 25 сентября, во всех муниципальных объектах, в первую очередь, детских садах и школах должны дать отопление.

Контролировать запуск тепла будет специально созданная рабочая группа. Она будет собираться ежедневно.

«Если необходимо — технический персонал будет выводиться на работу в субботу и воскресенье. Ежедневно запуск тепла будет контролироваться рабочей группой, которую возглавит заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут, — отметил Сергей Фролов.

Напомним, что в Омске 20 сентября начался отопительный сезон. Ранее планировалось запуск тепла начать только с 25 сентября, однако с учётом погодных условий исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов принял решение о досрочном старте.

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