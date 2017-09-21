Налоговики первые: объявлены результаты очередного «индекса открытости» госорганов

Источник: Podrobno.uz

В рейтинге, охватившем состояние до 1 июля 2017 года, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан с результатом в 96 баллов занял первое место. Центральный банк Республики Узбекистан и Министерство юстиции Республики Узбекистан — второе и третье места.

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Самые нижние строчки в рейтинге заняли — Хокимият Ферганской области, Министерство обороны, Государственный комитет по развитию туризма, Государственный комитет по архитектуре и строительству, Комитет по науке и технологиям.

К слову сказать, в Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственном комитете по автомобильным дорогам, Государственном комитете по физической культуре и спорту снизились показатели открытости, в хокимиятах Ташкентской и Навоийской областей, Министерстве занятости и трудовых отношений зафиксирована самая высокая динамика роста.

В рамках мониторинга дана оценка деятельности 52 субъектов. В частности, дана оценка направленной на обеспечение открытости институциональной деятельности центральных аппаратов 15 министерств, Центрального банка Республики Узбекистан, 13 государственных комитетов, 6 агентств, 3 центров, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента.