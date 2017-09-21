ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал», говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал», говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 482-е место в банковской системе РФ.