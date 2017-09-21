Строители многофункционального центра для Универсиады отстают от сроков

Строительство многофункционального комплекса в красноярской Академии биатлона отстает от графика. Об этом накануне депутатам Законодательного Собрания региона рассказал директор компании-подрядчика Сергей Монастыршин.

21 сентября группа депутатов посетила строящиеся объекты Универсиады — биатлонный стадион и многофункциональный центр в Академии биатлона. Поводом для депутатского выезда, прежде всего, стали данные министерства финансов края, согласно которым освоение денежных средств, заложенных в бюджете на объекты Универсиады, идет с отставанием.

Так, в 2017 году на строительство биатлонного стадиона запланировано 638,5 млн рублей (из них 546 млн — из федерального бюджета). По данным на 15 сентября, профинансировано немногим более 94 млн. Совсем другие цифры назвал на строительной площадке стадиона директор КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» (РЦСС) Игорь Шишкин. По его словам, из-за изменений в проекте часть средств, не освоенных в предыдущем году, перешла на 2017 год. До конца года планируется израсходовать порядка 100 млн рублей на приобретение дорогостоящего оборудования для серверной, которое поступит в конце сентября.

«У нас главная статья расхода — это не строительно-монтажные работы, а именно различного рода оборудование, которое, как известно, принимается только вместе с монтажом, — пояснил Шишкин. — Нам разрешили с этого месяца принимать оборудование. По мере его поступления мы его сдаем на ответственное хранение генеральному подрядчику на склады под охрану, а тем временем делаем площадки под его установку».

Депутат Павел Ростовцев предложил представителям министерства спорта и РЦСС выверить данные у минфина, подготовить точный свод уже выполненных, профинансированных работ и плановых расходов до конца этого года и представить его на заседании комиссии по подготовке к Универсиаде.

Далее депутатам рассказали о работах, которые должны сделать в этом году. Это установка систем освещения, оборудования по периметру объекта, строительство административного здания, черновое благоустройство стадиона, в том числе асфальтирование — пока только черновой слой, а чистовой — ближе к сдаче объекта. Павел Ростовцев также попросил уточнить, учитываются ли в ходе строительства предложения Союза биатлонистов, представляющего интересы спортсменов, и как будет решен вопрос доступности соревнований для зрителей.

Игорь Шишкин отметил, что мнение спортсменов для РЦСС особенно важно. Что касается допуска зрителей, то они смогут увидеть выступление спортсменов на стадионе. Остальная трасса по требованию силовых структур должна быть огорожена в целях безопасности. «Как можно соревнования по биатлону проводить без зрителей?» — удивились Владимир Демидов и Павел Ростовцев. Парламентарии посчитали это неправильным и пообещали вернуться к данному вопросу.

Затем народные избранники посетили строительную площадку многофункционального комплекса. Как рассказал проректор СФУ Роман Шорохов, в период проведения игр комплекс будет задействован в качестве пункта питания спортсменов (до 700 человек одновременно). Здесь же будут залы для предварительных тренировок, офисы для делегаций. А после окончания Универсиады его смогут использовать студенты для тренировочных и учебных занятий. В спортивных залах будут проводить соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу.

Однако до окончания строительства далеко. По оценке Сергея Монастыршина — директора ООО «НСК», которое выступает подрядчиком, на сегодняшний день отставание по срокам составляет порядка пяти месяцев. В качестве причины он назвал некачественный проект. В том числе из-за этого было потеряно несколько месяцев при забивании свай под будущее здание: выяснилось, что основанием строительной площадки служит скала, которую пришлось бурить под сваи.

По контракту комплекс должны сдать в июле следующего года, однако, по словам строителей, сделать это удастся не раньше августа. Теперь, чтобы ускорить темпы строительства, необходимы дополнительные средства, порядка 88 млн рублей. Эти деньги запланированы в бюджете на следующий год.

В ходе дискуссии депутаты не увидели согласия между заказчиком и подрядчиком.

«Этот разговор уже год идет, — резюмировал Павел Ростовцев. — Участники процесса — заказчик, генподрядчик, министр строительства — глубоко в курсе всех этих проблем. Нам же здесь сейчас подают какую-то одну часть информации. А у нас есть реальные опасения, что строительство не будет выполнено в срок».