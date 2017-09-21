Строители многофункционального центра для Универсиады отстают от сроков
Причиной задержки, по мнению подрядчика, стал некачественный проект.
Причиной задержки, по мнению подрядчика, стал некачественный проект.
Строительство многофункционального комплекса в красноярской Академии биатлона отстает от графика. Об этом накануне депутатам Законодательного Собрания региона рассказал директор
21 сентября группа депутатов посетила строящиеся объекты Универсиады — биатлонный стадион и многофункциональный центр в Академии биатлона. Поводом для депутатского выезда, прежде всего, стали данные министерства финансов края, согласно которым освоение денежных средств, заложенных в бюджете на объекты Универсиады, идет с отставанием.
Так, в 2017 году на строительство биатлонного стадиона запланировано 638,5 млн рублей (из них 546 млн — из федерального бюджета). По данным на 15 сентября, профинансировано немногим более 94 млн. Совсем другие цифры назвал на строительной площадке стадиона директор КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» (РЦСС) Игорь Шишкин. По его словам,
«У нас главная статья расхода — это не
Депутат Павел Ростовцев предложил представителям министерства спорта и РЦСС выверить данные у минфина, подготовить точный свод уже выполненных, профинансированных работ и плановых расходов до конца этого года и представить его на заседании комиссии по подготовке к Универсиаде.
Далее депутатам рассказали о работах, которые должны сделать в этом году. Это установка систем освещения, оборудования по периметру объекта, строительство административного здания, черновое благоустройство стадиона, в том числе асфальтирование — пока только черновой слой, а чистовой — ближе к сдаче объекта. Павел Ростовцев также попросил уточнить, учитываются ли в ходе строительства предложения Союза биатлонистов, представляющего интересы спортсменов, и как будет решен вопрос доступности соревнований для зрителей.
Игорь Шишкин отметил, что мнение спортсменов для РЦСС особенно важно. Что касается допуска зрителей, то они смогут увидеть выступление спортсменов на стадионе. Остальная трасса по требованию силовых структур должна быть огорожена в целях безопасности. «Как можно соревнования по биатлону проводить без зрителей?» — удивились Владимир Демидов и Павел Ростовцев. Парламентарии посчитали это неправильным и пообещали вернуться к данному вопросу.
Затем народные избранники посетили строительную площадку многофункционального комплекса. Как рассказал проректор СФУ Роман Шорохов, в период проведения игр комплекс будет задействован в качестве пункта питания спортсменов (до 700 человек одновременно). Здесь же будут залы для предварительных тренировок, офисы для делегаций. А после окончания Универсиады его смогут использовать студенты для тренировочных и учебных занятий. В спортивных залах будут проводить соревнования по
Однако до окончания строительства далеко. По оценке Сергея Монастыршина — директора ООО «НСК», которое выступает подрядчиком, на сегодняшний день отставание по срокам составляет порядка пяти месяцев. В качестве причины он назвал некачественный проект. В том числе
По контракту комплекс должны сдать в июле следующего года, однако, по словам строителей, сделать это удастся не раньше августа. Теперь, чтобы ускорить темпы строительства, необходимы дополнительные средства, порядка 88 млн рублей. Эти деньги запланированы в бюджете на следующий год.
В ходе дискуссии депутаты не увидели согласия между заказчиком и подрядчиком.
«Этот разговор уже год идет, — резюмировал Павел Ростовцев. — Участники процесса — заказчик, генподрядчик, министр строительства — глубоко в курсе всех этих проблем. Нам же здесь сейчас подают
Депутаты предложили до пятницы представить в Законодательное Собрание перечень проблем, которые сейчас сдерживают процесс, и заслушать на заседании комиссии министра строительства края.