Прокуратура потребовала убрать плавучую мастерскую в районе о. Молокова
Владелец объекта не предоставил необходимых документов во время проверки.
Владелец объекта не предоставил необходимых документов во время проверки.
Красноярская природоохранная прокуратура потребовала убрать плавучую мастерскую, расположенную около острова Молокова. Соответствующий иск уже направлен в суд. Об этом сообщили в
Прокуратура провела проверку вместе со специалистами регионального управления Росприроднадзора и «Енисейречтранса». В ходе инспекции выяснилось, что владелец мастерской разместил судно вдоль островного берега. При этом бизнесмен не предоставил контролерам документов, дающих право на использование участка. В прокуратуре отметили, что обязанность иметь разрешающие документы прописана в ст. 11 Водного кодекса РФ.
Чтобы устранить нарушение законодательства, представитель надзорного ведомства обратился в суд с требованием убрать мастерскую. Когда состоится судебное заседание, не уточняется.