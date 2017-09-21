Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Сати Казанова готовится стать мамой
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в Следственный комитет
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Дмитрий Шепелев публично осудил Андрея Малахова
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8В Индии простились с Ганешей
08:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура потребовала убрать плавучую мастерскую в районе о. Молокова

Владелец объекта не предоставил необходимых документов во время проверки.

Красноярская природоохранная прокуратура потребовала убрать плавучую мастерскую, расположенную около острова Молокова. Соответствующий иск уже направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку вместе со специалистами регионального управления Росприроднадзора и «Енисейречтранса». В ходе инспекции выяснилось, что владелец мастерской разместил судно вдоль островного берега. При этом бизнесмен не предоставил контролерам документов, дающих право на использование участка. В прокуратуре отметили, что обязанность иметь разрешающие документы прописана в ст. 11 Водного кодекса РФ.

Чтобы устранить нарушение законодательства, представитель надзорного ведомства обратился в суд с требованием убрать мастерскую. Когда состоится судебное заседание, не уточняется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Четыре города Красноярского края вошли в список самых грязных по России
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали резолюции Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
СМИ: губернатор Нижегородской области уходит в отставку
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь