Прокуратура потребовала убрать плавучую мастерскую в районе о. Молокова

Красноярская природоохранная прокуратура потребовала убрать плавучую мастерскую, расположенную около острова Молокова. Соответствующий иск уже направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку вместе со специалистами регионального управления Росприроднадзора и «Енисейречтранса». В ходе инспекции выяснилось, что владелец мастерской разместил судно вдоль островного берега. При этом бизнесмен не предоставил контролерам документов, дающих право на использование участка. В прокуратуре отметили, что обязанность иметь разрешающие документы прописана в ст. 11 Водного кодекса РФ.