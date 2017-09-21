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10:29 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Национальный банк Молдовы установил курс валют на сегодня, 21 сентября.

ЦБ: $ 58.1290   +0.03 € 69.7664   +0.09 ММВБ: $ 58.2300   +0.11 € 69.2425   +0.14
Источник: Actualitati.md

Согласно официальному обменному курсу, доллар будет стоить17,6393 лея (-0,9 бана) и 21,1751 лея (+1,56 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6483 лея за один доллар и 21,1595 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6743 лея за 1 гривну, 4,6036 лея за румынский лей и 0,3047 лея за 1 российский рубль.

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