Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
Национальный банк Молдовы установил курс валют на сегодня, 21 сентября.
Национальный банк Молдовы установил курс валют на сегодня, 21 сентября.
Согласно официальному обменному курсу, доллар будет стоить17,6393 лея (-0,9 бана) и 21,1751 лея (+1,56 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6483 лея за один доллар и 21,1595 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6743 лея за 1 гривну, 4,6036 лея за румынский лей и 0,3047 лея за 1 российский рубль.