Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Согласно официальному обменному курсу, доллар будет стоить17,6393 лея (-0,9 бана) и 21,1751 лея (+1,56 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6483 лея за один доллар и 21,1595 лея за один евро.