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09:25 (мск), источник: ЕАН

Министерство ЖКХ: к 1 октября отопление должно появиться у всех свердловчан

К утру 21 сентября централизованным теплоснабжением в Свердловской области обеспечено 40% жилфонда и 70% учреждений социальной сферы, сообщили в областном министерстве ЖКХ.

В регионе отапливается больше 4 тысяч учреждений соцкультбыта: 756 школ (71,5%), 1094 детских сада (65,1%), 743 учреждения здравоохранения (69%), 888 учреждений культуры (75%), 110 интернатов (66%) и 497 других объектов социального назначения. Полностью тепло включено в 26 муниципальных образованиях, более 80% жилфонда отапливается в 23 муниципалитетах и от 50 до 80% — в 15 территориях.

«Каких-либо опасений и рисков, связанных с несвоевременным включением систем теплоснабжения, ни по одной из них на сегодняшний день нет. К 1 октября отопление должно появиться у всех потребителей», — отметил министр Николай Смирнов.

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