В новый рыбоперерабатывающий завод под Новосибирском вложат почти полмиллиарда

Производственная мощность предприятия составит 70 т рыбопродукции в сутки, объём инвестиций — 462 млн рублей, будет создано 119 новых рабочих мест.

Губернатор Владимир Городецкий во время встречи с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым подчеркнул транспортно-логистическое преимущество Новосибирской области: «Мы можем не только много производить и перерабатывать, но и оперативно поставлять продукцию во все крупные населенные пункты в радиусе 600 километров — а это 12 миллионов потребителей».

СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк» осуществляет свою рыбопромысловую деятельность на озере Сартлан с 1920 года. Объектами добычи являются сазан, плотва, карась, язь, окунь, щука, пелядь. С 2012 по 2017 г. СХПК была оказана государственная поддержка из областного бюджета на развитие промышленного рыболовства в объёме 11,8 млн. рублей.