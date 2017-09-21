В новый рыбоперерабатывающий завод под Новосибирском вложат почти полмиллиарда
СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» готовит к пуску новый перерабатывающий завод в Барабинском районе Новосибирской области.
СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» готовит к пуску новый перерабатывающий завод в Барабинском районе Новосибирской области.
Производственная мощность предприятия составит 70 т рыбопродукции в сутки, объём инвестиций — 462 млн рублей, будет создано 119 новых рабочих мест.
Губернатор Владимир Городецкий во время встречи с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым подчеркнул
СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк» осуществляет свою рыбопромысловую деятельность на озере Сартлан с 1920 года. Объектами добычи являются сазан, плотва, карась, язь, окунь, щука, пелядь. С 2012 по 2017 г. СХПК была оказана государственная поддержка из областного бюджета на развитие промышленного рыболовства в объёме 11,8 млн. рублей.
В 2016 г. в Новосибирской области всего выловлено 6,8 тыс. т рыбы. Часть рыбной продукции идет на экспорт, основные покупатели Австрия, Германия и Швейцария.