В красноярских магазинах обнаружили фальсифицированную сметану

Красноярские производители сметаны не прошли проверку краевой Ассоциации сельхозтоваропроизводителей.

«Енисейский стандарт» провёл исследования восьми образцов сметаны, закупленных в магазинах города. Пять из них оказались фальсификатом.

Специалисты выделяют три основных нарушения. Это малое количество жизнеспособных организмов в кисломолочном продукте, не соответствие массовой доли жира, и его замена растительными жирами.

Так, в сметане ТМ «Мое молоко» (производитель ООО «Совхоз Елисеевский») содержание полезных бактерий было занижено более чем в 2 раза. Кроме этого, у 4-х образцов выявлена заниженная доля жира. Это касается сметаны «Алтайская бурёнка» 15 и 20%, «Нарада», и «Камарчагская». Также в двух образцах были обнаружены растительные жиры.