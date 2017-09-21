В красноярских магазинах обнаружили фальсифицированную сметану
Пять из восьми образцов продукта не прошли проверку.
Пять из восьми образцов продукта не прошли проверку.
Красноярские производители сметаны не прошли проверку краевой Ассоциации сельхозтоваропроизводителей.
«Енисейский стандарт» провёл исследования восьми образцов сметаны, закупленных в магазинах города. Пять из них оказались фальсификатом.
Специалисты выделяют три основных нарушения. Это малое количество жизнеспособных организмов в кисломолочном продукте, не соответствие массовой доли жира, и его замена растительными жирами.
Так, в сметане ТМ «Мое молоко» (производитель ООО «Совхоз Елисеевский») содержание полезных бактерий было занижено более чем в 2 раза. Кроме этого, у 4-х образцов выявлена заниженная доля жира. Это касается сметаны «Алтайская бурёнка» 15 и 20%, «Нарада», и «Камарчагская». Также в двух образцах были обнаружены растительные жиры.
Эксперты напоминают покупателям, что в составе ингредиентов не должно быть стабилизаторов, консервантов и загустителей. Настоящая сметана состоит только из сливок и закваски.