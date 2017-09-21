Завершен капитальный ремонт участка дороги М-7 «Волга» в Очерском районе

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прикамье» на два месяца раньше установленного срока ввело в эксплуатацию пять км автодороги (км 382 — км 387) М-7 «Волга» в Очерском районе Пермского края. Автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г. Пермь на участке км 382 — км 387 отнесена к III технической категории и имеет две полосы движения. Среднесуточная интенсивность движения на данном участке дороги, приведенная к легковому автомобилю, составляет 11894 авт./сут.



Впервые при капитальном ремонте на федеральной дороге М-7 «Волга» в Пермском крае применялась 3D-система автоматического управления строительной техникой. Ее использование позволяет многократно повысить точность и производительность работ, благодаря чему удается достичь максимальной ровности дорожной одежды



В ходе работ была произведена укладка полотна на площади более 34 тыс. кв. м, укреплены обочины и откосы, отремонтированы водопропускные трубы, усилена дорожная одежду. Для этого заменили слои основания и покрытия проезжей части. Верхний его слой устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона на основе полимерно-битумных вяжущих. Это позволяет улучшить сцепные качества покрытия и снизить шум на дороге в три-четыре раза. В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожники установили 59 дорожных знаков и более двух км барьерного ограждения, нанесли разметку термопластиком.



До конца 2017 года ФКУ Упрдор «Прикамье» будет приведено в нормативное состояние около 50 км федеральной трассы М-7 «Волга» в Пермском крае.