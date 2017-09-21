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09:36 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ решил санировать Бинбанк через фонд консолидации сектора

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Банк России объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Заявление ЦБ ожидалось со вчерашнего дня, когда стало известно, что о санации попросил основной собственник Бинбанка Микаил Шишханов.

Источник: РИА "Новости"
Регулятор использует ту же схему, что и в первой санации по новой схеме (банк «ФК Открытие») — мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется. 

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк», — говорится в сообщении ЦБ.

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банков.

Как отмечается, ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк», а также иные банки группы — АО «Бинбанк диджитал» (г. Москва) и АО «Уралприватбанк» (г. Екатеринбург) — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.

Приказом Банка России назначена временная администрация по управлению ПАО «Бинбанк» и АО «Рост банк». В состав временных администраций банков вошли сотрудники ЦБ и ООО «УК ФКБС».

ПАО «БИНБАНК» создано 6 марта 1991 года. Банк занимает 8-е место по объему активов, являясь значимой кредитной организацией. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, 1 представительство и более 400 внутренних структурных подразделений".

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации.

Накануне в пресс-службе ЦБ сообщили, что собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

В августе сотрудник УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов в рассылке клиентам сообщил о проблемах у банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Однако вскоре «Альфа-Капитал» в отозвал письма с негативной информацией о банках, отметив, что «часть высказываний сотрудника не соответствует нашей позиции и не совсем точно отражает действительность».

Позднее в «Открытие» была введена временная администрация в лице ЦБ и было объявлено о мерах по повышению финансовой устойчивости банка.

Центробанк протянул руку помощи Бинбанку
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Анатолий Лысенко-Шариков
Счастье-то какое привалило!
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