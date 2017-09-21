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09:35 (мск), источник: ТАСС

Бюджет Крыма на 2018 год планируется без дефицита

Полуостров теперь наряду с другими субъектами должен придерживаться принципа сбалансированности бюджета, отметили в Минфине региона.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Бюджет Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов планируется без дефицита, сообщили в четверг ТАСС в Минфине региона.

«Планирование бюджета Республики Крым на трехлетний период [2018 год и плановый период 2019−20120 годов] предполагается бездефицитным, так как Крым теперь наряду с другими субъектами должен придерживаться принципа сбалансированности бюджета», — сказали в министерстве.

В 2016 году дефицит бюджета Крыма достигал 19,5 млрд рублей. На этот год изначально в законе о бюджете закладывался дефицит на уровне 3,1 млрд рублей, однако в процессе исполнения бюджета, по состоянию на 18 сентября 2017 года, дефицит уже снижен по сравнению с прогнозами в 2,6 раза — до 1,2 млрд рублей, рассказали в Минфине.

«В настоящий момент ведется работа по дальнейшему уменьшению и этой сумы до конца года», — отметили в министерстве.

Первый трехлетний бюджет

Как сообщалось, Крым впервые начал формировать трехлетний бюджет вместо однолетнего.

Ранее в регионе действовал переходный период подготовки бюджета, он предполагал, что формирование бюджета осуществляется сроком на один год, при этом в республике не применялись отдельные нормы Бюджетного кодекса РФ, например, не осуществлялось формирование дорожного фонда республики, а кредиты местным бюджетам могли предоставляться из бюджета Крыма сроком на один год.

В Минфине рассказали, что в законопроекте о трехлетнем бюджете Крыма планируется заложить рост объема налоговых и неналоговых доходов.

«Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым на 2018, 2019, 2020 годы прогнозируется в сумме 50,9 млрд рублей (105,6% к ожидаемым поступлениям в 2017 году в сопоставимых условиях — прим. ТАСС), 51,8 млрд рублей и 54,2 млрд рублей соответственно», — уточнили в министерстве.

В 2015 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Крыма составили 31,4 млрд рублей, в 2016 году — 40,6 млрд рублей, в 2017 году — 48,2 млрд рублей (в сопоставимых условиях — прим. ТАСС). Темп роста доходов достигнут, в том числе благодаря работе по администрированию налогов, пояснили в Минфине.

«В настоящее время Министерством финансов Крыма подготовлен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018−2020 годы, которая будет направлена на повышение собираемости налогов и сборов, выявление резервов дополнительных доходов бюджетов всех уровней с целью сбалансированности бюджета, а также формирование благоприятной предпринимательской среды и повышение инвестиционной привлекательности региона», — добавили в министерстве.

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