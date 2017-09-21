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10:08 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу‍

В Татарстане на месяц раньше завершили ремонт моста через Волгу, находящегося около поселка Займище, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Ремонт моста длиной более тысячи метров начался в апреле 2016 года, были отремонтированы береговые опоры и заменены на многопрофильные деформационные швы. Кроме того, произведена замена покрытия.

Сейчас идет реконструкция пяти участков на трассе М-7 «Волга», общая протяженность которых составляет более 60 километров.

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