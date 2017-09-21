Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу
В Татарстане на месяц раньше завершили ремонт моста через Волгу, находящегося около поселка Займище, сообщает
В Татарстане на месяц раньше завершили ремонт моста через Волгу, находящегося около поселка Займище, сообщает
Ремонт моста длиной более тысячи метров начался в апреле 2016 года, были отремонтированы береговые опоры и заменены на многопрофильные деформационные швы. Кроме того, произведена замена покрытия.
Сейчас идет реконструкция пяти участков на трассе М-7 «Волга», общая протяженность которых составляет более 60 километров.