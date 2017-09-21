Хабаровский край попросит у федералов 1,7 миллиарда на безопасные дороги

Источник: Восток Медиа

Правительство Хабаровского края попросит у федеральных властей 1,7 миллиарда рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Увеличить финансирование получилось после освоения уже выделенных бюджетных денег.

«Мы уже заявились на следующий год, и президент практически поддержал нас. Мы увеличиваем сумму до 1,7 миллиарда рублей. Чтобы освоить эти деньги в следующем году, в этом нужно сделать проектную документацию, наметить участки, которые будем реконструировать», — рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Сейчас городские власти выбирают объекты, которые попадут в программу в следующем году. Уже сейчас известно, что часть денег пойдёт на реконструкцию улицы Краснореченской от Богачёва до Прогрессивной. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что изначально муниципалитет планировал расширять дорогу до Суворова, однако мэр распорядился продлить участок до Прогрессивной, где расположен большой жилмассив и Краевая детская больница.

Деньги из федерального бюджета выделяют, чтобы привести дороги в порядок и сократить количество аварий. Для этого на магистралях меняют покрытие, устанавливают ограждения, отбойники, новое освещение и камеры видеонаблюдения. Планируется, что они появятся и на улице Донской, официальное движение по которой откроют в октябре этого года.

«В Хабаровске мы внедряем программу “Безопасный город”: устанавливаем системы видеонаблюдения и штрафуем нарушителей. За прошлый год мы собрали полмиллиона штрафов — это хорошо, мы их в бюджет заложили. Стали меньше нарушать. Это действенный метод. Можно, конечно, лежачих полицейских наставить, но что это будет за езда?», — отметил губернатор.

Агентство сообщало, что в этом году Хабаровский край получил 1,4 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог. За счёт этих денег в дальневосточной столице на четырёхкилометровом участке проспекта 60-летия Октября установили освещение, на улице Пионерской — барьерные ограждения по разделительной полосе, расширили Краснореченскую на участке от Индустриальной до Богачёва и реконструировали улицу Суворова. Также рабочие капитально отремонтировали подъездные пути к сёлам Матвеевка и Заозерное, Тополево, Ракитное, Некрасовка и Ильинка. Эти поселения вошли в Хабаровскую агломерацию.