Омичей пригрозили выселять из квартир за коммунальные долги

Жители Омска, проживающие в квартирах на условиях социального найма, могут быть выселены из муниципального жилфонда на меньшую площадь, если они имеют большие коммунальные долги.

В мэрии напоминают, что на основании ст. 90 Жилищного кодекса России если наниматель и его семья больше 6-ти месяцев не оплачивают коммунальные услуги и не вносят квартплату, то собственник жилья имеет право подать в суд и выселить должников.

При этом взамен может быть предоставлена довольно скромная жилплощадь, начиная от 6 кв.м. на одного человека.

Как выяснилось, такие семьи в Омске есть, в черных списках неплательщиков сейчас значатся жильцы 50-ти квартир, принадлежащих администрации города. На них постоянно жалуются поставщики услуг и управляющие компании.

Причем 30 должников уже получили предупреждения о погашении долгов с начала 2017 года. Большинство жильцов уже отреагировали и начали оплату счетов, но есть и те, кто не понимает всего масштаба проблемы и не оценивает последствий своего недобросовестного отношения к оплате услуг ЖКХ.

Те омичи, которые так и не погасили скопившиеся долги, теперь поставили себя в очень сложную ситуацию и рискуют потерять имеющееся муниципальное жилье по решению суда.

Администрация города Омска:

— Обращение в суд о выселении является крайней мерой. В этом случае неплательщиков ожидает переезд в жилье меньшей площади. При отказе освободить квартиру добровольно к процессу могут быть привлечены судебные приставы.