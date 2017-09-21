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10:30 (мск), источник: Восток Медиа

Общественный совет Хабаровска возьмёт под контроль автобусы и трамваи

Поводом для этого стали обращения жителей.

Источник: Восток Медиа

Хабаровские общественники примут участие в мониторинге работы городского транспорта и экологической обстановки. Они создадут рабочую группу, которая проведёт проверку деятельности управления транспорта городской администрации, ХПАТП-1 и ХТТУ.

К работе общественного транспорта внимание привлекли обращения жителей посёлка Березовка к депутатам Хабаровской городской думы. Они многократно требовали продлить движение автобуса № 58 до улицы Калинина, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы.

Также члены общественного совета с привлечением экологов оценят состояние воздуха в Хабаровске. Отдельному исследованию подвергнутся материалы многочисленных проверок, связанных с периодически появляющимся неприятным запахом в районе нефтезавода, расположенного в городе.

По результатам проверок общественники подготовят заключение, в котором будет содержаться экспертная оценка и рекомендации членов рабочих групп. Документ направят для рассмотрения в местные органы власти и муниципальные организации.

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