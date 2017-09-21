Общественный совет Хабаровска возьмёт под контроль автобусы и трамваи
Поводом для этого стали обращения жителей.
Поводом для этого стали обращения жителей.
Хабаровские общественники примут участие в мониторинге работы городского транспорта и экологической обстановки. Они создадут рабочую группу, которая проведёт проверку деятельности управления транспорта городской администрации, ХПАТП-1 и ХТТУ.
К работе общественного транспорта внимание привлекли обращения жителей посёлка Березовка к депутатам Хабаровской городской думы. Они многократно требовали продлить движение автобуса № 58 до улицы Калинина, сообщает
Также члены общественного совета с привлечением экологов оценят состояние воздуха в Хабаровске. Отдельному исследованию подвергнутся материалы многочисленных проверок, связанных с периодически появляющимся неприятным запахом в районе нефтезавода, расположенного в городе.
По результатам проверок общественники подготовят заключение, в котором будет содержаться экспертная оценка и рекомендации членов рабочих групп. Документ направят для рассмотрения в местные органы власти и муниципальные организации.