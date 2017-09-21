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10:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

От налога на имущество освободят в Иркутской области спортивные сооружения

Все государственные и муниципальные спортивные учреждения в Иркутской области будут освобождены от налога на имущество.

Источник: Reuters

С такой инициативой выступило Законодательное собрание, сообщает 21 сентября 2017 года пресс-служба ЗС.

«Кроме того, мы освобождаем от налога на имущества те спортивные объекты, которые когда-либо будут построены или уже реализуются в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства, — заявила вице-спикер, председатель бюджетного комитета ЗС Наталья Дикусарова. — По нашему убеждению, спортивные учреждения, которые построены за областные, муниципальные средства, не должны иметь своей целью зарабатывание денег, они должны предоставить возможность как можно большему количеству детей заниматься спортом бесплатно». Льготой смогут воспользоваться, прежде всего, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, или, к примеру, бассейн в Солнечном, который недавно передан на баланс Иркутской области.

«При подготовке законодательной инициативы мы все учли — и мнения муниципалов, и то, что Андрей Юрьевич Бунев (глава Следственного управления СКР по Иркутской области) нам каждый раз на сессии на сессии о развитии спорта для детей говорит, и примеры, которые нам приводятся: Черемхово, другие муниципальные образования, где организованы бесплатные спортивные секции. Конечно, после того, как мы этот закон примем, он станет основанием для всех нас еще раз посмотреть, сколько у нас бесплатного времени предусмотрено в спортивных сооружениях для ребятишек и при необходимости пересмотреть эти подходы».

Законопроект планируется принять в окончательном чтении на октябрьской сессии Законодательного собрания Иркутской области.

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