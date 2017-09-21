От налога на имущество освободят в Иркутской области спортивные сооружения
Все государственные и муниципальные спортивные учреждения в Иркутской области будут освобождены от налога на имущество.
Все государственные и муниципальные спортивные учреждения в Иркутской области будут освобождены от налога на имущество.
С такой инициативой выступило Законодательное собрание, сообщает 21 сентября 2017 года
«Кроме того, мы освобождаем от налога на имущества те спортивные объекты, которые
«При подготовке законодательной инициативы мы все учли — и мнения муниципалов, и то, что Андрей Юрьевич Бунев (глава Следственного управления СКР по Иркутской области) нам каждый раз на сессии на сессии о развитии спорта для детей говорит, и примеры, которые нам приводятся: Черемхово, другие муниципальные образования, где организованы бесплатные спортивные секции. Конечно, после того, как мы этот закон примем, он станет основанием для всех нас еще раз посмотреть, сколько у нас бесплатного времени предусмотрено в спортивных сооружениях для ребятишек и при необходимости пересмотреть эти подходы».
Законопроект планируется принять в окончательном чтении на октябрьской сессии Законодательного собрания Иркутской области.