На екатеринбургском Эльмаше появится новый жилой комплекс

В конце 2017 года в Екатеринбурге начнется возведение нового жилого комплекса на Эльмаше. Он придет на смену ветхим домам в квадрате улиц Ползунова — Даниловская — Замятина.

В комплекс войдут две новостройки. 12-этажный дом с помещениями общественного назначения на первом этаже будет выходить главными фасадами на улицы Даниловская и Замятина. В глубине двора разместится 21-этажная «свечка». Для удобства жителей предусмотрен подземный паркинг, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

Сейчас застройщик завершает процесс заключения договоров на отселение с собственниками «развалюх» и в декабре планирует выйти на площадку.

«Работе над проектом предшествовал глубокий градостроительный анализ территории, — рассказала директор по проектированию компании “Атомстройкомплекс” Екатерина Спирина. — Мы глубоко изучили существующие в районе маршруты жителей, проанализировали, как они ходят в магазины, на остановки транспорта, в садики и школы, и на основе этой информации постарались сделать максимально функциональный проект. Это классический случай, когда форма подчинена содержанию. Комплекс получится очень функциональным, с рациональными планировками как квартир, так и мест общего пользования».