Полная инвентаризация земли пройдет в Новосибирске до 2022 года

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска к 2022-му году проведет полную инвентаризацию земли в городе в связи с необходимостью увеличить налоговые поступления в бюджет за пользование муниципальными участками, сообщил в четверг заявил журналистам мэр Анатолий Локоть.

«По оценкам экспертов, пока только 45% нашей площади корректно отражены на электронных картах. А на самом деле это очень важно для того, чтобы правильно распоряжаться этими ресурсами, следить за налоговыми поступлениями и планировать развитие и застройку города», — сказал он.

Необходимость инвентаризации мэр объяснил тем, что в Новосибирске земля является одним из наиболее значимых ресурсов, который пока не используется полностью. На мониторинг выделено 75 млн рублей, программа рассчитана на пять лет и начнется с Центрального округа.